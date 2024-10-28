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В МЧС предупредили жителей двух округов Москвы о сильном тумане

Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов предупредили об ухудшении погодных условий. Туман продлится до утра 28 октября, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Туман ожидается с 23:00 27 октября до 10:00 28 октября.

Прогнозируется ухудшение видимости до 200–700 метров. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и столице местами пройдет небольшой дождь, температура будет плюс 8 — плюс 10 градусов.