Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье местами пройдет небольшой дождь, температура будет плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Скорость западного, юго-западного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночь столбики термометров покажут плюс 4 — плюс 6 градусов, днем 28 октября — от плюс 8 до плюс 10. Местами ожидается дождь.