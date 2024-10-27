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Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и столице в воскресенье местами пройдет небольшой дождь, температура будет плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.