В МЧС предупредили москвичей о сильном гололеде на дорогах

В течение ближайшего часа, а также днем 28 февраля и ночью 1 марта в отдельных районах города прогнозируется образование гололеда, на проезжей части возможна гололедица. Соответствующее предупреждение появилось в официальном Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Москве .

Ввиду ожидающихся неблагоприятных погодных условий, спасатели рекомендуют москвичам и гостям российской столицы использовать обувь с устойчивой, нескользящей подошвой.

Перед тем как ступить на дорогу, следует убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Переходить дорогу рекомендуется строго с повышенным вниманием. При гололеде перемещаться нужно неспешно, с осторожностью.

Водителям настоятельно рекомендовали соблюдать установленную дистанцию между транспортными средствами, а также придерживаться скоростных ограничений и избегать резких маневров.

В экстренных ситуациях за помощью нужно обращаться по номерам «101» или «112», а также на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что последний зимний день в Москве будет сопровождаться дождем. В дневное время столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов со знаком плюс.

