сегодня в 07:15

Дождь и гололед будут в Московском регионе в последний день зимы

Днем 28 февраля в Москве и области ожидается от 1 до 3 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Будет дождь. Местами возможны гололед и гололедица.

Ветер будет юго-западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 0 до 2 градусов. Ожидается облачная погода, дождь, гололед и гололедица. Ветер западный, юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

