В МЧС объяснили, почему взрыв бытового газа стали называть «хлопком»

По словам Охотенко, в МЧС есть внутренняя «сигнальная система», где «взрыв» означает теракт. В то же время, любое ЧП бытового характера, независимо от масштабов, именуется «хлопком».

Представитель чрезвычайного ведомства также рассказал о проблеме фейковых новостей, которые активно распространяются после ЧС. Он отметил, что украинские спецслужбы тщательно мониторят информацию в СМИ и моментально реагируют, публикуя ложные данные, чтобы вызвать тревогу в российском обществе.

В качестве примера Охотенко привел ситуацию со взрывом в Нижнем Тагиле, когда СМИ сообщали о шести извлеченных из-под завалов пострадавших, в то время как МЧС подтверждало только четырех из них.

«Но из этих шести двое были госпитализированы по другой причине: им стало плохо с сердцем. Соответственно, из-под завалов были извлечены только четверо», — сказал директор департамента информполитики МЧС.