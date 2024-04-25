В Мариуполе открылась отремонтированная подмосковными строителями школа

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Строители Московской области отремонтировали кровлю, восстановили фасад здания, заменили все внутренние инженерные коммуникации. Провели ремонт всех учебных классов, лестничных холлов, спортивного зала, столовой и легкоатлетического стадиона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Школа № 4 теперь носит имя героя РФ Владимира Фролова.

Силами подмосковных специалистов учебное заведение отремонтировано в кратчайшие сроки — всего за полгода.

Посмотреть, как выглядит восстановленная школа и новый спортивный стадион, приехали заместитель руководителя федерального казначейства Эли Исаев, глава Мариуполя Олег Моргун, генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян и заместитель генерального директора по реализации спецпроектов Фонда капитального ремонта Московской области Алексей Матренин.

Работы проведены Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР». Координацию работ осуществляли Минстрой России и правительство Московской области.

Строительный контроль осуществляли эксперты ФАУ «РосКапСтрой» совместно с ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.