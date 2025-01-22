В Лыткарине прошло возложение цветов к памятнику «Солдат»

22 января в честь 83-й годовщины освобождения Московской области от фашистских захватчиков на территории гимназии № 1 городского округа Лыткарино состоялось памятное мероприятие. Школьники города совместно с военно-патриотическими движениями и ветеранами возложили цветы к памятнику «Солдат» и почтили минутой молчания всех героев ВОВ. В акции приняли участие порядка 50 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

«За 93 дня оккупации Московской области фашисты сожгли более 2 000 сел и деревень, уничтожили свыше 40 000 домов, 160 больниц, 760 школ. Тысячи жителей были угнаны в Германию. Мы никогда не забудем подвиг Подольских курсантов, героев-панфиловцев, Зои Космодемьянской, Веры Волошиной, Виктора Талалихина, нашего земляка Федора Сафонова, отдавших свои жизни за родное Подмосковье. Уверен, что возложение цветов к этому памятнику в день освобождения Московской области станет доброй традицией», — отметил заместитель председателя совета депутатов г. о. Лыткарино, член фракции «Единая Россия» Юрий Егоров.

Данное мероприятие стало первым в цикле патриотических событий, посвященных 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Место проведения акции было выбрано не случайно — именно из этой школы сразу после выпускных вечеров педагоги и выпускники отправились на фронт. Многие из них не вернулись домой. В память о героях после войны во внутреннем дворике гимназии № 1 был установлен белоснежный памятник «Солдат». В гимназии по сей день хранят письма выпускников с фронта и уделяют особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.