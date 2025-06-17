В Лыткарине наградили школьников за помощь бойцам СВО

В гимназии № 4 города Лыткарино состоялась торжественная церемония награждения школьников, принимающих активное участие в волонтёрской деятельности и оказавших помощь участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В мероприятии приняли участие заместитель главы г. о. Лыткарино Николай Полютин, руководитель местного отделения Штаба Комитета семей воинов Отечества Анна Воробьёва и Герой Российской Федерации Аркадий Корольков. Юным волонтёрам были вручены медали «За помощь фронту», «За содействие СВО», а также благодарности Общественного совета при МУ МВД «Люберецкое» — в знак признания их самоотверженного труда, патриотической позиции и поддержки российских военнослужащих.

Школьники признаются, что участие в волонтерских акциях стало не только возможностью помочь, но и уроком жизни.

«Сначала я просто хотел что-то сделать полезное. Но когда мы собирали посылки, писали письма, встречались с семьями военных — я понял, насколько это важно. Это объединяет, делает нас сильнее. Думаю, помогать — это и есть настоящий патриотизм», — отметил ученик гимназии № 4.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.