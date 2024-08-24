В «Лужниках» ко Дню знаний пройдет музыкальная программа артистов-блогеров

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в московском комплексе «Лужники» прозвучит музыкальная программа артистов-блогеров. Мероприятие будет посвящено Дню знаний и состоится 31 августа.

В последний день лета гости форума смогут увидеть живые выступления исполнителей-блогеров. На площадке в «Лужниках» с полюбившимися поклонникам и подписчикам композициями выступят Янгер, Milana Star, Nika Tusy и Viki Show.

Также в «Лужниках» продолжает свою работу тематическая детская площадка «Сам себе строитель». На ней юные посетители могут окунуться в мир строительства и архитектуры, попробовать себя в создании уникальных объектов и придумать им уникальное применение. За время работы игровой зоны ее посетителями стали свыше 100 тыс. детей.

Музыкальная программа начнется в 15:00 на площади Южного спортивного центра «Лужников».

Градостроительный комплекс Москвы представлен на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» — в Центре современного искусства «Винзавод», в спортивном комплексе «Лужники» и в парке «Зарядье».

«Территория будущего. Москва 2030» является форумом-фестивалем на котором жители и гости Москвы могут увидеть главные достижения и инновации во всех областях городской жизни. С 1 августа по 8 сентября больше чем на 30 площадках проведут образовательные, спортивные, культурные и другие мероприятия. Благодаря масштабному проекту посетители смогут создать модель образа столицы и узнать, каким город будет через несколько лет. Официальный портал форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге (https://www.sobyanin.ru/) публикует стратегии и программы развития московского туризма, образования, здравоохранения транспорта и других областей городской жизни к 2030 году. Данные стратегии уже активно воплощают в реальность, что определяет развитие всего города.