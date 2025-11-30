В Луховицах выберут «Мистера округа – 2025» среди молодых участников

Конкурс «Мистер округа – 2025» пройдет 5 декабря в Луховицах. За титул будут бороться шесть молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Финал конкурса состоится в Доме культуры «Старт» по адресу: город Луховицы, улица Жуковского, дом 18. Организаторами мероприятия выступают администрация муниципального округа Луховицы и молодежный центр «Юнимакс», поддержку оказывает коллектив Дома культуры «Старт».

Участников ожидают различные испытания, включая визитку, дефиле, импровизацию и творческий номер. Старания конкурсантов будет оценивать жюри.

«Каждый год конкурс за звание «Мистер округа Луховицы» становится ярким и массовым, эффектным и запоминающимся событием. Его проведению предшествуют предэтапы – подготовительные занятия, репетиции, фотосессии. На самом конкурсе парней ждут такие испытания, как визитка, дефиле, импровизация и показ творчества. Отрадно, что участники каждый год с остроумием и азартом подходят к заданиям. В этот раз на главной сцене «Старта» снова выступят самые крутые, смелые и талантливые ребята округа», — рассказал директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев.

Победитель конкурса получит звание «Мистер муниципального округа Луховицы – 2025», а всех участников ждут награды, подарки и аплодисменты зрителей. Начало мероприятия запланировано на 18:00. Возрастное ограничение — 12+.

