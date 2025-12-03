В Луховицах прошел благотворительный мастер-классе по гончарному делу

1 декабря группа молодых инвалидов и их родителей из Луховиц приняла участие в замечательном благотворительном мастер-классе по гончарному делу, который состоялся в живописном городе Коломна. Это мероприятие стало частью проекта «Мамино время», направленного на поддержку и развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями и их семей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Мастер-класс проходил на территории арт-квартала «Патефонка», известного своими культурными инициативами и творческими пространствами. Гостеприимные стены гончарной школы Завацких стали идеальным местом для того, чтобы погрузиться в мир гончарного искусства. Участников приветствовала Анастасия Руслановна Завацкая — опытный мастер, которая с радостью делилась своими знаниями и навыками. Анастасия — известный художник-керамист, скульптор, живописец, технолог фарфорового производства, член Союза художников России и Союза дизайнеров Москвы. Она является продолжателем семейного дела: Музей-мастерская «Гончарная школа Завацких», а также текстильной мастерской и питомника «Серебристая река»

С самого начала занятия царила атмосфера творчества и вдохновения. Участники узнали о процессе создания керамических изделий, начиная от подготовки глины и заканчивая обжигом готовых работ. Анастасия Руслановна показала различные техники лепки и росписи, а также рассказала о том, как важно вкладывать душу в каждое творение. Каждый участник смог попробовать себя в роли гончара, создавая уникальные изделия, которые стали отражением их индивидуальности.

Участники мастер- класса не просто лепили из глины, а по-настоящему учились у нее. Этот день можно было бы назвать «Идеально неидеальное» — именно такую философию осваивали: учились исправлять то, что можно исправить, и с радостью принимать результат, пусть и с неровными боками, как ценный опыт.

Особое внимание на мастер-классе уделялось взаимодействию между детьми и родителями. Это стало отличной возможностью для укрепления связей и совместного творчества, что особенно важно для семей с детьми с ограниченными возможностями. Участники мастер-класса не только научились чему-то новому, но и получили заряд положительных эмоций и вдохновения.

Благотворительный характер мероприятия позволил привлечь внимание к вопросам социальной интеграции людей с инвалидностью и необходимости создания условий для их полноценного участия в жизни общества. Организаторы проекта «Мамино время» стремятся сделать такие встречи регулярными, чтобы дать возможность детям и их родителям развиваться, общаться и находить новые увлечения.

В завершение мастер-класса участники получили свои творения — уникальные керамические изделия, которые они смогли забрать с собой. Эти работы стали не только памятными подарками, но и символами того, что творчество может объединять людей, дарить радость и вдохновение.

«Получила от мероприятия больше, чем ожидала — чувство расслабленности и покоя. Работа с глиной задействует все сенсорные системы, это невероятно умиротворяет», — поделилась координатор проекта «Мамино время», Елена Борисова.

«Для Ани это был новый опыт! Она неохотно работает с текстурами, а когда у нее получилась настоящая, пусть неровная, но своими руками сделанная чашка-обнимашка, она очень обрадовалась. Спасибо за этот теплый и важный для нас день!» — рассказала Иванова Любовь, мама Ани (18 лет).

Мастер-класс по гончарному делу в Коломне стал не просто учебным занятием, а настоящим праздником творчества, общения и поддержки. Проект «Мамино время» продолжает свою работу, открывая новые горизонты для молодых инвалидов и их семей, помогая им находить радость в каждом дне.

Адрес: г. Луховицы, ул. Советская, стр. 9Б Социальный центр «Луховицкий». Телефон: +7 (49-66) 32-15-09.

