В Луховицах открыли обновленную центральную библиотеку

На ремонт и обновление оборудования в рамках масштабной модернизации учрежденияплощадью около 400 квадратных метров было выделено 15 млн рублей, сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Луховиц Сергей Тимохин.

«Библиотеку оснастили современным оборудованием: VR-шлемами, широкоформатными телевизорами. В компьютерных залах посетителям предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной и Президентской библиотек, а также бесплатный доступ к системе „Консультант плюс“. Библиотека изменилась до неузнаваемости, стала еще одним центром культурного и развлекательного притяжения города», — отметил Сергей Тимохин.

Книжный фонд учреждения значительно обновился, пополнившись новыми изданиями.Кроме того, в библиотеке открыли детский уголок.

В торжественном открытии центральной библиотеки округа участвовало более ста человек. В рамках мероприятия прошли творческие мастер-классы и мастер-классы по нейросетям для подростков, муниципальный этап региональной игры «Мое Подмосковье».

Напомним, за последние четыре года в Московской области в рамках Народной программы «Единой России» было модернизировано 24 библиотеки, включая центральные библиотеки в Лыткарине, Чехове, Щелкове и Дмитрове.