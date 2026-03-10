В Лотошине наградили победителей конкурса Воспитатель года

Первый заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев 10 марта вручил денежные сертификаты победителям конкурса «Воспитатель года — 2026» и провел оперативное совещание, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочая встреча началась с награждения призеров окружного конкурса «Воспитатель года — 2026». Первое место заняла Ирина Семенова, воспитатель дошкольного отделения ЛСОШ №2 «Солнышко». Второе место получила Ксения Лебедева из ЛСОШ №1 «Мечта». Третье место присуждено Наталье Климовой, воспитателю дошкольного отделения Ушаковской СОШ «Березка».

Александр Шагиев поблагодарил педагогов за профессионализм, внедрение современных методик и вклад в развитие детей округа. Победителям вручили денежные сертификаты за высокие результаты в конкурсных испытаниях.

Также первый заместитель главы поздравил с прошедшим днем рождения начальника автостанции «Лотошино» Екатерину Белоконеву, отметив ее вклад в организацию работы транспортного узла.

После торжественной части участники подвели итоги прошедшей недели. На совещании рассмотрели отчеты о выполнении плановых задач, обсудили ситуацию в коммунальном хозяйстве и дорожной сфере, а также определили приоритеты на предстоящую неделю, включая подготовку инфраструктуры и контроль качества услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.