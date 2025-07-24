В Лосино-Петровском для мам особенных детей провели благотворительный мастер-класс

Волонтеры добровольческого движения корги-отряд «Маруся и друзья» провели мастер-класс для подопечных КЦСОР «Королевский» (отделение «Лосенок»). В Мамин день, который отмечается 22 июля, мамы особенных детей из городского округа Лосино-Петровский создали своими руками трогательные подарки для себя и самых близких — декупажные шкатулки «Мамин сундучок», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы подарили ценный подарок для мам — отдых и возможность заняться творчеством. Под руководством опытного наставника каждый участник смог вложить в свою работу тепло, любовь и творческую фантазию. Яркая поделка станет интересной деталью в интерьере. Кроме того в ней можно хранить маленькие мамины сокровища.

«Благодарим всех, кто принял участие несмотря на непогоду и сильную грозу. Огромное спасибо нашей замечательное Лене Капитоновой за подготовку реквизита, организацию и проведение занятия», — поблагодарил Леонид Киселев, почётный президент АНО «Корги-отряда „Маруся и друзья“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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