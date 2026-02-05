В Лобне после капремонта открылись три объекта культуры

Здесь установили специализированные акустические панели, обновили стены и напольное покрытие, а для повышения комфорта зрителей установили новые кресла. Общая вместимость зала ДК теперь составляет 308 мест.

«Для меня настоящая радость видеть, как преобразился зрительный зал после ремонта. Наш Дом культуры был построен в 70-е годы, и с того времени здесь не было обновления — мебель, полы, оборудование устарели, а сцена нуждалась в модернизации. Сейчас все изменилось: современные сиденья, удобное пространство, красивая сцена и техника — просто приятно находиться здесь. Особенно важно, что при обновлении учитывались пожелания жителей. Для нас это стало настоящим подарком — теперь дети и взрослые могут посещать Дом культуры с удовольствием», — поделилась жительница микрорайона Луговая Ольга Старшинова.

Также Ирина Роднина пообщалась с коллективом Культурного центра«Красный АРТ», открытого в декабре прошлого года в историческом здании бывшей школы, чей возраст превышает 85 лет. В центре работают студии рисования и музыки, тренажерный зал, арт-площадки и игровая зона. На первом этаже расположены музей и Детская школа мозаики священника Дмитрия Котова.

Еще один обновленный объект — гончарная мастерская на улице Калинина, где полностью обновили инженерные системы, заменили сантехнику, закупили новую мебель и оборудование.

«Открытие гончарной студии — это новое направление и уникальный опыт для нашего города. В нашей студии есть возможность полного цикла работы с керамикой — от лепки изделий до их обжига. Для нас очень важно, что культурные проекты и ремесленные направления получают поддержку — это позволяет сохранять и развивать уникальные промыслы, привлекать детей и взрослых, создавать живое творческое сообщество. Теперь у нас есть все условия, чтобы передавать традиции и развивать мастерство», — рассказала педагог студии Татьяна Данилова.

Ирина Роднина напомнила, что Народная программа «Единой России»воплощается в разных направлениях.

«Это и образование, и медицина, и творчество, и экология. То есть во всех направлениях, которые волнуют наших жителей. Если говорить про объекты культуры, то у нас уже достаточно давно идут отдельные программы: и реконструкция домов культуры, и обновление музыкальных инструментов во всех музыкальных школах, поддержка работников допобразования. Все вместе это работает и дает потрясающий результат», — подчеркнула Ирина Роднина.

Напомним, в Московской области работает более 1800 учреждений культуры: это музеи, ДК, ДШИ, библиотеки, клубы, кинозалы, театры. По Народной программе «Единой России» в регионе идет строительство культурных центров, обновление имеющихся, их оснащают оборудованием, музыкальными инструментами.

Подмосковье занимает первое место по стране по числу обучающихся в детских школах искусств, обгоняя даже Москву, — в учреждениях культуры региона занимаются свыше 110 тысяч учеников.

Народная программа в Московской области: в 2021 год проведено более чем 27 тыс. встреч с гражданами, собрано более 780 тыс. наказов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.