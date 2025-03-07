В Люберцах прошел мастер-класс для особенных детей

Актив сторонников «Единой России» из городского округа Люберцы организовал мастер-класс по раскрашиванию гипсовых фигурок для особенных детей. Мероприятие прошло в центре объединения гражданских инициатив «Единые», сообщает пресс-служба администрации округа.

«В преддверии Международного женского дня сторонники партии организовали мероприятие для детей из сообщества «Люберецкая особенная мама». Наш актив старается создавать атмосферу радости и праздника, чтобы каждый ребенок смог передать частичку своей заботы и любви своей маме. Для нас важно дарить тепло и заботу тем, кто в этом особенно нуждается», — рассказала председатель местного совета сторонников «Единой России», депутат Елена Верховых.

В преддверии 8 марта «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» традиционно проводят ряд праздничных мероприятий. Одним из них станет торжественное шествие «Дорогая, ты права», которое состоится в Центральном парке Люберец 8 марта в 11:00.

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