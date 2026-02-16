В Липецкой области жилищный сертификат для малоимущих семей получил миллионер

В Липецкой области местные власти выдали жилищный сертификат для малоимущих семей, предположительно, скотопромышленнику-миллионеру Ромику О. Об этом сообщает « Многонационал ».

Программа помощи молодым семьям существует для поддержки семей, которые оказались в непростом материальном положении. Однако в Липецкой области сертификат на жилье был выдан миллионеру, у которого есть бизнес в сфере сельского хозяйства.

Недавно у Ромика О. был статус индивидуального предпринимателя. Однако для получения льготы мужчина его закрыл в июле 2025 года. Активы были переписаны на близких. Сертификат вручили в Измайловском районе Липецкой области.

Ранее в Пензенской области следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц (часть 1 статьи 293 УК РФ). Это произошло из-за выдачи сертификатов многодетным семьям.

