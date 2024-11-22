В льготных удостоверениях российских пенсионеров появится QR-код

В льготных удостоверениях пенсионеров с 1 июля 2025 года появится QR-код

С 1 июля следующего года в России пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, сообщает пресс-служба министерства труда РФ.

«Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», — говорится в сообщении.

Так, в электронном свидетельстве пенсионера, помимо обязательных данных, как и в бумажном варианте, будет присутствовать QR-код.

В ведомстве добавили, что с помощью мобильного приложения «Госуслуги» гражданин может подтвердить свой статус пенсионера в организации, предоставляющей льготы, используя QR-код. Это позволяет организации провести верификацию кода и предоставить гражданину льготу.

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