Повышение социальных выплат и пенсий с 1 декабря 2024 года: кому положена прибавка и в каком размере
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О том, как изменятся социальные выплаты и пенсии с 1 декабря 2024 года и какие категории граждан это затронет, читайте в материале РИАМО.
Как изменятся социальные выплаты с 1 декабря 2024
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Как изменятся детские пособия
С 1 декабря увеличатся пособия по уходу за детьми для некоторых групп граждан, отмечает директор института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.
«С 2023 года различные пособия были заменены единым пособием на детей и беременных женщин, иногда это пособие называют универсальным пособием. Пособие носит заявительный характер и назначается на 12 месяцев», — поясняет эксперт.
Семьи, получающие детские пособия, назначенные в 2023 году, должны переоформить их в декабре 2024 года, напоминает экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
«Если за прошедший год доход семьи снизился, возможно увеличение размера пособия. Например, если ранее выплата составляла 50% прожиточного минимума, то при ухудшении финансового положения семьи в 2024 году размер пособия может быть увеличен до 75% или 100% прожиточного минимума», — отмечает экономист.
Какой размер пособия на детей и беременных женщин будет в Московской области с 1 декабря 2024 года
Если заявление о пособии подано впервые, то при выполнении всех условий назначается пособие, равное 50% регионального прожиточного минимума. На сегодняшний день в Московской области это 9971,5 рубля для трудоспособного населения и 8873,5 рубля для детей, констатирует Сорокина.
«Если за год материальное положение семьи не улучшилось, то при подаче нового заявления выплаты увеличат до 75%. Для Московской области эти выплаты составят 14 957,25 рубля для взрослых и 13 310,25 рубля для детей в месяц. Ухудшение материального положения семьи в следующем году повысит выплаты до уровня прожиточного минимума, что уже составит 19 943 рубля и 17 747 рублей соответственно», — посчитала эксперт.
Следовательно, те, кто подавал заявление в ноябре, уже в декабре получат повышенные социальные выплаты при условии, что материальное положение семьи за год не улучшилось», поясняет Сорокина.
Кто может рассчитывать на пособия на детей и беременных женщин с 1 декабря
На пособие для детей и беременных женщин могут рассчитывать беременные женщины, вставшие на учет на ранних этапах беременности (до 12 недель), и семьи с детьми до 17 лет, удовлетворяющие нескольким условиям, объясняет Сорокина:
- заявитель и ребенок должны постоянно проживать на территории Российской Федерации и быть гражданами России;
- средний душевой доход в месяц в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. В Московской области эта сумма составляет 18 296 рублей.
«В доходы семьи включаются заработки совершеннолетних членов семьи, пенсии, стипендии, алименты, денежные довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, дивиденды, проценты, выигрыши в лотереи и т. д. В учитываемый доход не включаются социальные выплаты по беременности и на детей, страховые выплаты, выплаты по социальному контракту, налоговые вычеты и доходы мобилизованных», — поясняет эксперт.
Региональные меры социальной поддержки: что изменится в декабре 2024 года
В ряде регионов действуют дополнительные меры социальной поддержки, срок которых истекает в декабре 2024 года, напоминает Гогаладзе. Эксперт привела примеры.
- В Тамбовской области при рождении ребенка в период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2024 года предусмотрена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей.
- В Ивановской области семьи могут получать ежемесячную выплату по уходу за первым ребенком, рожденным с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2024 года, до достижения им возраста полутора лет. Эта мера поддержки распространяется на матерей, родивших первого ребенка до 24 лет, или на отцов в случае отсутствия матери. Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума.
- В Калмыкии до конца декабря действует единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей для женщин, родивших ребенка в возрасте до 25 лет включительно.
Как изменятся пенсии с 1 декабря 2024 года
Фото - © Фотобанк Лори
С 1 декабря новых повышений пенсий не планируется, однако на плановые повышения могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров.
Так, пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в октябре или ноябре 2024 года, получат проиндексированные пенсии в декабре. Это связано с тем, что после увольнения пенсионера Социальный фонд России (СФР) автоматически пересчитывает пенсию с учетом пропущенных индексаций, которые не проводились в период его работы. Следовательно, в декабре такие пенсионеры получат пенсию в увеличенном размере, отмечает эксперт Гогаладзе.
Кроме того, пенсионеры, получающие пенсии в первых числах января, в декабре получат две выплаты: за декабрь и за январь, что связано с графиком выплат, который учитывает новогодние праздники, напоминает экономист.
Пенсия за январь будет выплачена с учетом индексации, запланированной на 2025 год. Согласно бюджету, с 1 января 2025 года страховые пенсии и фиксированные выплаты будут проиндексированы на 7,3%, что соответствует уровню годовой инфляции.
«Важно отметить, что с 2025 года возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров на тех же условиях, что и для неработающих. В результате средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 24 тысяч рублей», — констатирует эксперт.
О традиционном повышении пенсий тем, кому в ноябре исполнится 80 лет, напоминает экономист Сорокина. Речь идет о дополнительных выплатах для лиц старше 80 лет согласно части 1 статьи 17 Федерального закона 400-ФЗ о страховых пенсиях, которые сегодня составляют 8 134 рубля 88 копеек.
Также проиндексированную пенсию получат те, кто в августе прекратил трудовую деятельность, напоминает эксперт.