Повышение социальных выплат и пенсий с 1 декабря 2024 года: кому положена прибавка и в каком размере

Как изменятся социальные выплаты с 1 декабря 2024

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Как изменятся детские пособия

С 1 декабря увеличатся пособия по уходу за детьми для некоторых групп граждан, отмечает директор института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

«С 2023 года различные пособия были заменены единым пособием на детей и беременных женщин, иногда это пособие называют универсальным пособием. Пособие носит заявительный характер и назначается на 12 месяцев», — поясняет эксперт.

Семьи, получающие детские пособия, назначенные в 2023 году, должны переоформить их в декабре 2024 года, напоминает экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

«Если за прошедший год доход семьи снизился, возможно увеличение размера пособия. Например, если ранее выплата составляла 50% прожиточного минимума, то при ухудшении финансового положения семьи в 2024 году размер пособия может быть увеличен до 75% или 100% прожиточного минимума», — отмечает экономист.

Какой размер пособия на детей и беременных женщин будет в Московской области с 1 декабря 2024 года

Если заявление о пособии подано впервые, то при выполнении всех условий назначается пособие, равное 50% регионального прожиточного минимума. На сегодняшний день в Московской области это 9971,5 рубля для трудоспособного населения и 8873,5 рубля для детей, констатирует Сорокина.

«Если за год материальное положение семьи не улучшилось, то при подаче нового заявления выплаты увеличат до 75%. Для Московской области эти выплаты составят 14 957,25 рубля для взрослых и 13 310,25 рубля для детей в месяц. Ухудшение материального положения семьи в следующем году повысит выплаты до уровня прожиточного минимума, что уже составит 19 943 рубля и 17 747 рублей соответственно», — посчитала эксперт.

Следовательно, те, кто подавал заявление в ноябре, уже в декабре получат повышенные социальные выплаты при условии, что материальное положение семьи за год не улучшилось», поясняет Сорокина.

Кто может рассчитывать на пособия на детей и беременных женщин с 1 декабря

На пособие для детей и беременных женщин могут рассчитывать беременные женщины, вставшие на учет на ранних этапах беременности (до 12 недель), и семьи с детьми до 17 лет, удовлетворяющие нескольким условиям, объясняет Сорокина:

заявитель и ребенок должны постоянно проживать на территории Российской Федерации и быть гражданами России;

средний душевой доход в месяц в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. В Московской области эта сумма составляет 18 296 рублей.

«В доходы семьи включаются заработки совершеннолетних членов семьи, пенсии, стипендии, алименты, денежные довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, дивиденды, проценты, выигрыши в лотереи и т. д. В учитываемый доход не включаются социальные выплаты по беременности и на детей, страховые выплаты, выплаты по социальному контракту, налоговые вычеты и доходы мобилизованных», — поясняет эксперт.

Региональные меры социальной поддержки: что изменится в декабре 2024 года

В ряде регионов действуют дополнительные меры социальной поддержки, срок которых истекает в декабре 2024 года, напоминает Гогаладзе. Эксперт привела примеры.