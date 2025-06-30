В Ленобласти родителям до 35 лет выплатят 300 тыс за рождение 3-го ребенка

При рождении 3-го ребенка родители до 35 лет в Ленобласти получат 300 тыс руб

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении дополнительной единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей молодым родителям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка, сообщает «Бриф24» .

«Поддержка многодетных семей — инвестиции в будущее Ленобласти. Подписал постановление о дополнительной единовременной выплате родителям до 35 лет при рождении третьего ребенка и последующих детей. Она составит 300 тысяч рублей», — отметил глава региона.

Данная выплата предоставляется независимо от уровня дохода семьи и суммируется с региональным материнским капиталом, выплачиваемым при рождении третьего и последующих детей, зарегистрированных в органах ЗАГС или МФЦ Ленобласти, начиная с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что в 2026 году россияне могут получить от 80 до 100 тысяч рублей благодаря ежегодной семейной выплате.