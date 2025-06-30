Экономист: до 100 тысяч руб можно получить в 2026 г благодаря семейной выплате
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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в 2026 году россияне могут получить от 80 до 100 тысяч рублей благодаря ежегодной семейной выплате. Для получения средств нужно подать заявление, сообщает Газета.ru.
По словам Балынина, за счет выплаты осуществляется возврат налога на доходы физлиц. Ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение соцподдержки нуждающимся семьям, у которых среднедушевой доход составляет до полутора прожиточных минимумов на душу.
«Расчет размера выплаты базируется на учете региональной специфики: при выполнении вычислений используется именно тот прожиточный минимум, что установлен в регионе проживания семьи с детьми. Назначение и направление ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России», — рассказал Балынин.
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на «Госуслугах» или лично обратиться в МФЦ или СФР. Обычно документы собирать не нужно — они поступают по каналам межведомственных связей.
Имеет ли гражданин право на выплату, можно понять, рассчитав среднедушевой доход в месяц в году, который предшествует году назначения выплаты. Для этого сумму дохода семьи нужно разделить на число ее членов. Также специалисты проведут оценку имущественной обеспеченности семьи.