Экономист: до 100 тысяч руб можно получить в 2026 г благодаря семейной выплате

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в 2026 году россияне могут получить от 80 до 100 тысяч рублей благодаря ежегодной семейной выплате. Для получения средств нужно подать заявление, сообщает Газета.ru .

По словам Балынина, за счет выплаты осуществляется возврат налога на доходы физлиц. Ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение соцподдержки нуждающимся семьям, у которых среднедушевой доход составляет до полутора прожиточных минимумов на душу.

«Расчет размера выплаты базируется на учете региональной специфики: при выполнении вычислений используется именно тот прожиточный минимум, что установлен в регионе проживания семьи с детьми. Назначение и направление ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России», — рассказал Балынин.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на «Госуслугах» или лично обратиться в МФЦ или СФР. Обычно документы собирать не нужно — они поступают по каналам межведомственных связей.

Имеет ли гражданин право на выплату, можно понять, рассчитав среднедушевой доход в месяц в году, который предшествует году назначения выплаты. Для этого сумму дохода семьи нужно разделить на число ее членов. Также специалисты проведут оценку имущественной обеспеченности семьи.