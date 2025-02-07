В Ленинском округе прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей

В рамках мероприятий, посвященных году Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на территории библиотеки в поселке Горки Ленинские состоялся мастер-класс по изготовлению окопных свечей для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Каждое мероприятие, которое мы проводим на территории нашей библиотеке приурочено к какой-либо памятной дате или интересному событию, историческому факту. На данном мастер-классе была тема „Боже, Царя храни! Молитва русского народа“. Читатели нашей библиотеки принимают активное участие в мероприятиях патриотической направленности», — приводятся в сообщении слова заведующей библиотеки в поселке городского типа Горки Ленинские Любови Калашник.

В пресс-службе рассказали, что на мастер-классе собрались читатели библиотеки, члены Совета ветеранов поселка и ученики Видновской школы № 11. Главный библиотекарь рассказала о происхождении окопных свечей, их функциях и о процессе их изготовления, а также, рассказали об истории официального государственного гимна Российской империи. После этого участники собственноручно изготовили окопные свечи для солдат. Также «Дети войны» из Ленинского округа поделились с присутствующими воспоминаниями о некоторых событиях, связанных с войной.

«Всех моментов из детства не помню, но я знаю, что мой отец служил в армии и постоянно был на фронте, а мама работала. Во время войны мы жили на Сахалине, бегали по берегу моря, питались рыбой. Мы так же, как и все в такое тяжелое время, сладостями не баловались. То, что сейчас происходит в нашей стране, я ощущаю и стараюсь помочь, соболезную всей душой», — поделилась воспоминаниями Тамара Павлова.

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