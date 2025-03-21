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В Ленинском округе продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА

«Оценил прогресс восстановительных работ в доме № 6К2 в Западном квартале. Квартира 487 и общий балкон пострадали здесь наиболее сильно. В сотрудничестве с управляющей компанией ремонт в квартире полностью завершен. Сейчас специалисты занимаются фасадом здания и балконом: монтируют каменную вату, после чего приступят к укладке плит», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

В Западном квартале в результате атаки беспилотников повреждения получил и фасад дома № 5К1, а также оконные проемы квартир, расположенных с 18 по 21 этажи.

«Совместно с застройщиком и управляющей компанией мы полностью завершили замену окон. Ремонт фасада продолжается», — подчеркнул Каторов.

Восстановительные работы продолжаются на улице Фокина, где на крыше дома № 6 ведется капитальный ремонт и замена оконных проемов. Крыша дома № 5 на Пригородном шоссе, получившая повреждения, уже полностью восстановлена.

11 марта утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате погибли три человека. Они были сотрудниками «Мираторга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.