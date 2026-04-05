В Ленинском округе началось строительство нового корпуса роддома на 200 коек

В подмосковном городе Видное на улице Заводской начались земляные работы по строительству нового корпуса роддома на 200 коек, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Подрядчик приступил к разработке котлована, вывозу грунта и подготовке площадки под установку башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Этот проект имеет большое значение для жителей нашего округа и для всех будущих родителей, которые обращаются в Видновский перинатальный центр. Мы видим, насколько востребована помощь специалистов центра, и понимаем, как важно создавать новые возможности для оказания качественной медицинской помощи. Новый корпус позволит принимать больше женщин и новорожденных, обеспечивать высокий уровень обслуживания и поддержку семей. Уверен, что строительство станет важным вкладом в развитие здравоохранения округа и поможет врачам оказывать помощь на современном уровне», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что площадь здания составит 16,3 тысяч квадратных метров. В нем разместятся отделения патологии беременности, послеродовое отделение, реанимация и интенсивная терапия новорожденных, а также отделение для выхаживания недоношенных детей.

Кроме того, проект предусматривает современные операционные, централизованный молочный пункт и кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса.В пресс-службе добавили, что строительство осуществляется в рамках государственной программы в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2027 года. Сегодня Видновский перинатальный центр ежегодно оказывает помощь порядка 15 тысячам женщин, включая жительниц не только из Ленинского округа, но и из соседних муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по модернизации поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), их оснащения, капитальный ремонт — все это приоритетные направления в развитии системы здравоохранения в Московской области. Инвестиции в отрасль будут продолжаться.

«Сегодня мы коснемся всего, что связано со здравоохранением. <…> Знаю, что сегодня на территориях, в городских округах главные врачи также присутствуют, также имеют возможность участвовать во всем том, что важно для человека, развития Московской области. Вы знаете, что национальным проектом предусмотрены большие, заметные инвестиции и в первичное звено, большая программа модернизации поликлиник, ФАПов, их оснащения и, конечно, большая программа капитального ремонта. Все это наш приоритет», — сказал Воробьев.