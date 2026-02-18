В Кузбассе продают детские трусики XIX века

На интернет-площадке для коллекционеров в Прокопьевске было размещено любопытное предложение. Житель Кузбасса предлагает к продаже старинные детские трусики, датируемые XIX веком. По информации в описании, этот раритетный предмет гардероба был доставлен из Европы и свыше 100 лет пролежал нетронутым, сообщает Сiбдепо .

По заверениям продавца, состояние изделия идеально, отсутствуют какие-либо посторонние запахи, несмотря на то что трусики никогда не стирались. Владелец этой антикварной вещицы указывает, что она может стать прекрасным дополнением к гардеробу большой старинной куклы.

От этого же пользователя выставлены на продажу и другие винтажные трусы, чей точный возраст не указан, а цена значительно ниже — всего 500 рублей.

Автор объявления отдельно обращает внимание будущих покупателей на крайне жесткие условия проведения торгов. Претендовать на покупку нестандартного лота смогут исключительно участники площадки с безупречной репутацией и без минусовых рейтингов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.