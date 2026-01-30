В Кузбассе не планируют закрывать интернат, где умерли девять человек
Власти Кузбасса опровергают распространившуюся в Сети информацию о возможном закрытии прокопьевского интерната, где погибли девять человек. Об этом сообщила зампред правительства Кемеровской области по социальным вопросам Елена Воронина, пишет ТАСС.
Воронина отметила, что данное учреждение является домом для людей с особыми потребностями, и, несмотря на карантинные меры, введенные Роспотребнадзором, вопрос о его ликвидации не стоит.
«В интернате проживают люди с определенными диагнозами. Для них это постоянное место жительства», — ответила Воронина на вопрос о закрытии интерната.
Ранее сообщалось, что в прокопьевском интернате для душевнобольных людей умерли девять постояльцев. По предварительной информации, у большинства из них были проблемы с сердцем.
В материале РИАМО подробно рассказываем о трагедии в Прокопьевском доме-интернате, ее причинах и о том, как идет расследование.
