В Кузбассе не планируют закрывать интернат, где умерли девять человек

Власти Кузбасса опровергают распространившуюся в Сети информацию о возможном закрытии прокопьевского интерната, где погибли девять человек. Об этом сообщила зампред правительства Кемеровской области по социальным вопросам Елена Воронина, пишет ТАСС .

Воронина отметила, что данное учреждение является домом для людей с особыми потребностями, и, несмотря на карантинные меры, введенные Роспотребнадзором, вопрос о его ликвидации не стоит.

«В интернате проживают люди с определенными диагнозами. Для них это постоянное место жительства», — ответила Воронина на вопрос о закрытии интерната.

Ранее сообщалось, что в прокопьевском интернате для душевнобольных людей умерли девять постояльцев. По предварительной информации, у большинства из них были проблемы с сердцем.

В материале РИАМО подробно рассказываем о трагедии в Прокопьевском доме-интернате, ее причинах и о том, как идет расследование.

