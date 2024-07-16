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В Кузбассе наркоторговца приговорили к 10 годам колонии

Житель Юрги пытался скрыться от правосудия при помощи IT-технологий, но его задержали и приговорили к 10 годам лишения свободы за попутку нелегального сбыта наркотиков, сообщает журнал «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кемеровской области.

По версии следствия, 41-летний злоумышленник вступил в сговор с неизвестным мужчиной, и вместе они планировали сбыть более 0,84 кг синтетических наркотиков. Переписка велась в интернете.

При этом фигурант использовал специальное программное обеспечение, позволяющее скрыть нарушение, а также его личность и происхождение денег.

Однако местные правоохранители провели расследование и сумели вычислить предполагаемого драгдилера. По данным фактам заведены уголовные дела по 6 эпизодам части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Заводской райсуд Кемерова приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 10 лет. Отбывать наказание кузбассовцу предстоит в колонии строгого режима.