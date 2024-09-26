В Кузбассе намело снега, пока москвичи радовались 20-градусному теплу

В четверг в Кемеровской области выпал снег. Утром жители Новокузнецка стали свидетелями обильного снегопада, который они успели запечатлеть на видео, сообщает «Сiбдепо» .

Снегопад также охватил районы Калтан, Осинники и Прокопьевск. В то же время в Кемерове снег выпал мелкий и походил скорее на град, чем на зимние снежные хлопья.

Между тем в четверг в Москве ожидается преимущественно сухая погода с температурой до 25 градусов тепла, отмечал синоптик Александр Ильин. Однако метеоролог предупреждал, что уже к выходным в столице похолодает — температура может опуститься до плюс 10-15 градусов.

Ранее в Южноафриканской Республике один человек скончался от переохлаждения из-за неожиданного снегопада, который парализовал дорожное движение. Мужчина застрял в пробке и провел ночь в такси, после чего потерял сознание в торговом центре.