В ЮАР один человек погиб в длинной пробке из-за переохлаждения при снегопаде

В ЮАР один человек погиб от переохлаждения из-за сильного снегопада, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал SABC News.

В ЮАР неожиданно выпал снег и парализовал движение на дорогах. В целях устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия.

Сильных холод не смог перенести один человек. Он попал в пробку и провел ночь в такси на трассе, ведущей из Йоханнесбурга в провинцию Квазулу-Натал, после чего потерял сознание в ТЦ. Врачи пытались привести его в сознание, однако его жизнь спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что на Южно-Африканскую Республику (ЮАР) обрушился сильный снегопад. Кадры последствий бушующей стихии опубликованы в Сети.