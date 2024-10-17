В Курской области военные больше месяца передавали из окружения данные о ВСУ

Российские военные больше месяца находились в окружении в Курской области, но вели разведку и передавали данные о расположении ВСУ в штаб, сообщает ТАСС .

Депутат Тюменской облдумы Николай Савченко отметил, что всего этих отважных российских военнослужащих трое, один из них — уроженец тюменского региона. Они 39 дней находились в окружении врага в Курской области.

Военнослужащие держали оборону, при этом они успевали вести разведку. Полученные данные о нахождении подразделений ВСУ передавали в штаб.

Мужчин долго искали и нашли в том районе, в котором они смогли передать координаты. За ними отправилась поисковая группа.

Ранее стало известно, что российские бойцы освободили еще 2 населенных пункта в Курской области. Это Старая Сорочина и Александрия.