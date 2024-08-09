В Курской области из-за атак ВСУ заработал аварийный межсетевой роуминг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в своем официальном Telegram-канале сообщило, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Курской области из-за вторжения ВСУ в регионе заработал аварийный межсетевой роуминг.

Благодаря активации аварийного межсетевого роуминга жители Курской области всегда смогут оставаться на связи вне зависимости, услугами какого оператора пользуются. Если по каким-либо причинам один оператор сотовой связи перестанет работать, телефоны горожан автоматически переподключатся к тому оператору, который продолжает оказывать услуги на курском направлении.

В Минцифры отметили, что такой межсетевой роуминг позволит людям поддерживать связь друг с другом в чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Ранее в ведомстве сообщили, что жители восьми районов Курской области смогут бесплатно пользоваться интернетом и связью во время действия режима ЧС в регионе. Услуги связи останутся доступными, даже если баланс абонента отрицательный.