Минцифры сделали бесплатными услуги связи для жителей 8 районов Курской области

Связь и мобильный интернет для жителей 8 районов Курской области будут бесплатными до окончания режима ЧС, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Уточняется, что услуги связи будут бесплатными даже при минусовом балансе. Жители районов Курской области, обстреливаемых ВСУ, могут бесплатно звонить и отправлять SMS на все номера России и пользоваться мобильным интернетом. Также не будут оплачиваться и входящие звонки.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

В Минцифры заявили, что сейчас жителям пострадавших территорий очень важно оставаться на связи с близкими. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс сколько потребуется.

Ранее президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым на фоне событий в регионе. Глава государства сказал, что перед властями стоит задача по оказанию помощи людям. По словам российского лидера, сегодняшняя ситуация требует мужества и собранности.