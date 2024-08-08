Путин: ситуация в Курской области требует мужества и собранности

Президент России Владимир Путин проводит онлайн-встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым на фоне событий в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства сказал, что знаком с ситуацией в Курской области. Он отметил, что перед Смирновым стоит задача по оказанию помощи людям. Сегодняшняя ситуация требует мужества и собранности.

Путин отметил, что сейчас перед всеми ветвями власти стоят неординарные задачи. Он попросил Смирнова дать оценку по ситуации в области и несколько слов об организации работы штаба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предоставил отчет конгрессменам США Дональду Норкроссу, Селесте Малой и Джеймсу Панетти после атак ВСУ в Курской области. Что именно было в отчете для представителей американского конгресса, пока не сообщается.