В Курской области для российских бойцов возводят 90 взводно-опорных пунктов

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Смирнов: для ВС РФ строят 90 взводно-опорных пунктов в Курской области

В Курской области идет строительство 90 взводно-опорных пунктов для российских солдат, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК .

Также для отражения украинских атак на данном направлении выкопали примерно 40 км противотанковых рвов, добавил Смирнов.

Глава государства на совещании подчеркнул, что сейчас необходимо решать актуальные задачи.

Столкновения с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. В регионе действует чрезвычайная ситуация федерального характера. Помимо этого, 10 августа в Белгородской, Курской и Брянских областях ввели режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» и другие подразделения ВС РФ крушат украинских солдат в регионе. Техника НАТО каждый час превращается в металлолом на курском направлении.