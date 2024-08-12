В Курской области для российских бойцов возводят 90 взводно-опорных пунктов
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В Курской области идет строительство 90 взводно-опорных пунктов для российских солдат, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК.
Также для отражения украинских атак на данном направлении выкопали примерно 40 км противотанковых рвов, добавил Смирнов.
Глава государства на совещании подчеркнул, что сейчас необходимо решать актуальные задачи.
Столкновения с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. В регионе действует чрезвычайная ситуация федерального характера. Помимо этого, 10 августа в Белгородской, Курской и Брянских областях ввели режим контртеррористической операции.
Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» и другие подразделения ВС РФ крушат украинских солдат в регионе. Техника НАТО каждый час превращается в металлолом на курском направлении.