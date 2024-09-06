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В Курской области 89 тыс человек получили компенсации на сумму 1,33 млрд руб

Жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ, выплатили порядка 1,33 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В условиях действующего режима ЧС продолжается оказание финансовой поддержки населению Курской области.

За последние сутки поступило более 3,3 тыс. заявок на единовременную материальную помощь. В общей сложности уже проведены выплаты около 89 тыс. пострадавшим гражданам на сумму примерно 1,33 млрд рублей, отметили в ведомстве.

В течение последних 24 часов специалисты министерства чрезвычайных ситуаций эвакуировали 15 граждан из опасных зон Курской области. Всего пункты временного размещения приняли 11,5 тыс. россиян.