Более полутысячи семей из Курской области воссоединились

сегодня в 15:07

Еще 17 жителей Курской области смогли связаться с родственниками. Всего воссоединились 539 семей из приграничных территорий РФ, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

За последние сутки сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций помогли эвакуироваться из опасных зон 15 жителям Курской области. Суммарно в ПВР укрылись 11,5 тыс. россиян.

Получено около 3,3 тыс. заявлений на выдачу единовременной денежной помощи. Ее уже получили 89 тыс. жителей Курской области, пострадавших от атаки украинских войск. Суммарно им выплатили более 1,33 млрд рублей.

Также сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций нашли и обезвредили 12 взрывоопасных предметов. С 6 августа пиротехники МЧС ликвидировали 326 ВОП.

В пресс-службе МЧС отмечают, что 6 сентября в Курск привезут 25 тонн натуральной помощи. Суммарно в приграничный регион России доставили 4 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось, что из Курской области вывезли еще 1,4 тыс. жителей. Их отправили в безопасные районы.