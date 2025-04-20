В Крыму испекли гигантский кулич весом 70 кг

сегодня в 19:04

В Крыму местные пекари приготовили гигантский кулич, декорировав его пряниками, на которых изображены достопримечательности полуострова, сообщает РИА Новости .

«Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали „Крым в миниатюре“. Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом — 70 кг», — сказал директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

Он подчеркнул, что кулич украшен пряниками с изображениями главных достопримечательностей Крымского полуострова.

Жиленко добавил, что отведать праздничный кулич смогут бесплатно все желающие в Бахчисарайском парке миниатюр.

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