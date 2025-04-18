Россияне испугались дубайских куличей

Жители России потребовали создать ГОСТ для куличей. Их напугали версии продукта с «дубайской» начинкой, а также сыром, сообщает Baza .

Незадолго до Пасхи в России кондитерские магазины, а также кафе начали создавать куличи из необычных ингредиентов. Они получают и соответствующие названия — «дубайские или сырные».

Общественники считают, что разнообразие может ввести покупателей продуктов в заблуждение, поэтому нужно создать ГОСТ на куличи. Дело в том, что многие продавцы пекут более дешевые в производстве кексы и продают их дорого, маскируя под куличи.

Общественник Владимир Зыков обратился в Росстандарт. Он попросил создать ГОСТ для кулича. Если просьбу удовлетворят, будут прописаны состав продукта, способ изготовления, а также маркировка.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость пасхальных куличей увеличилась в РФ на 15-20%.