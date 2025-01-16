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В Крыму и Севастополе нашли 34 мертвых дельфина после выброса мазута

На побережье Крыма и Севастополя выбросило 34 мертвых дельфина, погибших в результате разлива мазута, сообщается странице Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» в соцсети « ВКонтакте ».

У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах.

Отмечается, что ведется работа над вопросами, связанными с приобретением участка для строительства центра реабилитации дельфинов.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

В прибрежной зоне Анапы организована комплексная система медицинского обеспечения для участников ликвидации последствий загрязнения и добровольцев. Начиная с 18 декабря 2024 года, за помощью обратились 146 человек, 142-м из них госпитализация не потребовалась.