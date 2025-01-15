Филиппов: на Кубани из-за разлива мазута за медпомощью обращались 146 человек

В прибрежной зоне Анапы организована комплексная система медицинского обеспечения для участников ликвидации последствий загрязнения и добровольцев. Начиная с 18 декабря 2024 года, за помощью обратились 146 человек, 142-м из них госпитализация не потребовалась, об этом в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

На побережье Краснодарского края организовали работу шести медицинских пунктов, где трудятся квалифицированные врачи и фельдшеры, готовые оказать помощь волонтерам и спасателям, задействованным в ликвидации разлива мазута.

Пять медпунктов интегрированы в существующие пункты обогрева, распределенные вдоль побережья. Они стратегически размещены в ключевых локациях: на пляжах Благовещенской и Витязево, возле реки Можепсин, в районе Джемете и на Пионерском проспекте. В каждой точке медицинскую помощь оказывают два специалиста.

Дополнительный медицинский пост функционирует при центре очистки птиц. Медицинское обеспечение усилено мобильным подразделением краевого центра медицины катастроф, который полностью укомплектован необходимым оборудованием и располагается непосредственно на побережье.

В связи с разливом мазута развернута масштабная медицинская поддержка. Городская больница Анапы подготовила 14 специализированных мест с кислородным оборудованием для пострадавших от токсичных испарений. Координацию медицинской помощи осуществляет специально созданный штаб при больнице.

К работам привлечены 35 добровольцев из числа медицинского персонала. Круглосуточное дежурство несут три специалиста реанимационного профиля в мобильном пункте ТЦМК. Также организовано постоянное патрулирование: медицинская бригада центра медицины катастроф регулярно проверяет состояние медпунктов и территорию загрязненного побережья.

С момента начала работ по устранению загрязнения прибрежной зоны нефтепродуктами медицинскую помощь запросили 146 человек. Большинство пострадавших — 142 человека — получили амбулаторное лечение. Тех, кому потребовалась госпитализация, уже выписали из больницы в связи с выздоровлением. На территории Крымского полуострова и Севастополя случаев обращения за медпомощью не было.

Для обеспечения безопасности работников созданы информационные материалы о правилах обращения с нефтепродуктами. Эти памятки доступны в пунктах обогрева и местах дислокации ликвидаторов ЧС, а также выдаются персонально каждому участнику работ. По всем медицинским вопросам можно обратиться на работающую горячую линию.

Оксана Гусева, являющаяся помощником главы Минздрава России, взяла на себя функции по координированию деятельности медперсонала в районе происшествия.