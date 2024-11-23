В Кремле заявили, что россияне активно подписывают контракт с Минобороны
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России сейчас не ведется речи о проведении мобилизации, так как россияне активно заключают контракты на военную службу с министерством обороны страны, сообщает РИА Новости.
Интервью у пресс-секретаря российского президента взяла 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. В 12 лет подросток попала в базу «Миротворца» за призыв к ООН защитить детей Донбасса.
«О мобилизации речи никакой не ведется», — ответил Песков на соответствующий вопрос Савенковой.
Он добавил, что сегодня для контрактников предусмотрены «существенные программы оплаты». Ежедневно сотни людей заключают контракт на военную службу и отправляются в зону специальной военной операции.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что разрешение Запада на применение Украиной дальнобойных ракет для атак вглубь РФ не изменит ход СВО и не приведет к новой волне мобилизации.