Песков: речи о проведении в России мобилизации не ведется

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России сейчас не ведется речи о проведении мобилизации, так как россияне активно заключают контракты на военную службу с министерством обороны страны, сообщает РИА Новости .

Интервью у пресс-секретаря российского президента взяла 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. В 12 лет подросток попала в базу «Миротворца» за призыв к ООН защитить детей Донбасса.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — ответил Песков на соответствующий вопрос Савенковой.

Он добавил, что сегодня для контрактников предусмотрены «существенные программы оплаты». Ежедневно сотни людей заключают контракт на военную службу и отправляются в зону специальной военной операции.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что разрешение Запада на применение Украиной дальнобойных ракет для атак вглубь РФ не изменит ход СВО и не приведет к новой волне мобилизации.