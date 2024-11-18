Депутат Милонов: разрешение на удары вглубь РФ не приведет к новой мобилизации

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что разрешение Запада на применение Украиной дальнобойных ракет для атак вглубь России не изменит ход специальной военной операции и не приведет к новой волне мобилизации, сообщает Инфо24 .

Напомнив о недавнем согласии США, Франции и Великобритании на такие удары, он отметил, что, согласно словам президента Владимира Путина, это может рассматриваться как прямое участие НАТО в конфликте, что повлечет за собой эскалацию напряженности.

Милонов подчеркнул, что противодействие дальнобойным ракетам зависит не от мобилизации, а от эффективности системы ПВО и штурмовых отрядов, которые ведут наступление. Он заявил о необходимости освободить территорию от украинских сил, чтобы прекратить угрозу.

Депутат также призвал к жестким ответным действиям против ударов киевской стороны, уверяя, что российская армия способна обеспечить надежную защиту и наказать за атаки.

«То есть они должны понимать, что каждая попытка выпустить по нам ракету обернется для них сущим адом», — заключил Милонов.