В Кремле уверены, что военные РФ вернут контроль над всеми районами Курской области
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, то российские военнослужащие восстановят контроль над всеми районами Курской области, сообщает ТАСС.
«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен. У нас в этом никаких сомнений нет», — заявил Песков.
При этом он отказался раскрывать подробности, как российские подразделения планируют вернуть полноценный контроль над приграничным регионом.
Пресс-секретарь российского президента назвал чрезвычайной ситуацию в районах, которые продолжают оставаться под контролем ВСУ. По словам Пескова, сложившая ситуация будет своевременно исправлена.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение к Кремлю с просьбой об открытии гуманитарного коридора в Курской области, авторство которого приписывают жителям Суджи.