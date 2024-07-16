В Кремле прокомментировали убийство «азовцами»* российского военного

сегодня в 14:18

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на видео, где члены украинского националистического формирования «Азов»* расстреливают российского бойца, ответил, что «герои на передовой так не поступают, а фашисты они и есть фашисты», сообщает ТАСС .

«Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — добавил он.

По словам Пескова, по таким случаям уже не первый год следователями также собирается судебная база.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова в обращении к властям Украины назвала расстрел российского пленного грубейшим нарушением норм международного права. Она подчеркнула, что всех виновных надо наказать.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.