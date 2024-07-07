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Москалькова обратилась к Киеву после публикаций об убийстве военнопленного

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки после появления информация об убийстве украинскими бойцами российского военнопленного.

В своем Telegram-канале Москалькова отметила, что в СМИ распространяются данные об убийстве солдатами ВСУ пленного из России.

«Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», — написала она.

По словам омбудсмена, данная ситуация является грубейшим нарушением норм международного права, а виновные должны понести строгое наказание.

СК России расследует обстоятельства казни российского военнопленного боевиками ВСУ в зоне СВО. Бойца убили выстрелом в голову.

Информация об убийстве была опубликована американским изданием The New York Times. В статье также отмечается, что следователи установят обстоятельства трагедии.