В Красногорске провели проверку готовности гимназии №2 к новому учебному году

В Красногорске провели проверку готовности гимназии №2 к новому учебному году, передает пресс-служба администрации городского округа.

Приемка состоялась, как на муниципальном уровне, так и среди родителей в рамках проекта «Единой России».

«Школа полностью готова к 1 сентября, укомплектована учебниками на 100 % и обеспечена кадрами. За лето были проведены ремонтные работы: отремонтирована входная группа в корпусе № 2 и завершается ремонт кровли в корпусе № 3. Также приобретены новые игрушки для дошкольников и школьная мебель. Все контейнеры заменены на новые, так как в образовательной организации образуется большое количество отходов», - рассказала директор гимназии №2 Ирина Штейнберг.

Также она подчеркнула, что самое важное для них — это кадры, ведь именно от учителей зависит выбор родителей при определении школы для своего ребенка. Задача руководителей — обеспечить организацию кадрами.

В этом году гимназия планирует ввести черчение во внеурочную деятельность для реализации предпрофильного образования, а также финансовую грамотность и спортивные занятия в рамках спортивного клуба «Импульс».

В составе комиссии осмотрели территорию школу, кабинеты, столовую, спортивный и актовый залы. Проверили ход ремонтных работ, состояние спортплощадки, соблюдение санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.