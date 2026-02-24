В Красногорске стартовал полуфинал проекта Голоса Победы

Региональный полуфинал федерального проекта «Голоса Победы. Регионы» проходит 24 февраля 2026 года в ДК «Подмосковье» в Красногорске. В очном этапе участвуют 10 детей — дети участников специальной военной операции, дети Донбасса и гуманитарной миссии.

Региональный этап Московской области стал полуфиналом проекта. По его итогам жюри выберет одного или двух финалистов, также предусмотрен приз зрительских симпатий. Победители представят Подмосковье на федеральном концерте, который состоится в мае 2026 года.

«Один финалист, а может быть, двое — решит жюри. У нас есть и приз зрительских симпатий», — отметила директор и продюсер проекта Найля Анварова.

В день полуфинала для участников организовали мастер-класс. Его проводит педагог по телевизионной подаче Яна Войновская. По словам Анваровой, детям дают не только вокальную подготовку, но и артистические навыки, чтобы они смогли раскрыться и справиться с волнением перед выходом на большую сцену и телевизионной съемкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.