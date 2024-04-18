В Красногорске почтили память Героев социалистического труда

В преддверии праздника труда Подмосковья, который ежегодно отмечается 18 апреля, в округе Красногорск прошли памятные митинги у мемориальных досок Героев социалистического труда, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова с приветственным словом выступила начальник экономического управления администрации округа Эльвира Ризванова.

«Этот праздник стал уже традицией. Мы отмечаем его больше 20 лет. В рамках праздника мы проводим муниципальные конкурсы: лучший среди сварщиков и инструкторов по физической культуре. А также митинги у мемориальных досок героям Социалистического труда, потому что важно отдать дань уважения людям, которые внесли большой вклад в развитие нашего городского округа», — сказала Ризванова.

В акции у дома № 9 на улице Пионерской, где жил добившийся выдающихся успехов в аграрной и животноводческой отрасли председатель колхоза «Ленинский луч», приняли участие порядка 30 человек, включая учащихся 6 класса.

Еще одной точкой проведения митинга стал дом № 5 на улице Октябрьская, где до 2013 года проживала врач-инфекционист Людмила Романова, которая рискуя собственным здоровьем предотвратила вспышку холеры в Московской области в 1970 году.

Всего в городском округе Красногорск установлено 8 мемориальных досок в честь 12 героев социалистического труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.