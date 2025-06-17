В Краснодарском крае обсудили развитие инфраструктуры ТКО

В Краснодарском крае прошло совещание, на котором обсуждалось развитие инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Участие в мероприятии приняли заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, сообщила пресс-служба РЭО.

«Обсудили с руководством региона, представителями федеральных органов исполнительной власти, ППК РЭО и руководителями муниципалитетов Краснодарского края вопрос реализации дорожных карт по созданию и реконструкции объектов ТКО и детали инвестиционных проектов, в частности начало реконструкции полигона ТКО в Новороссийске. На объекте, принадлежащем ООО „Терра-Н“, до конца года должен быть введен в эксплуатацию объект утилизации ТКО мощностью 70 тысяч тонн в год, а также модернизирован сортировочный комплекс», — сообщил Денис Буцаев.

В крае запланировано строительство и модернизация 10 объектов по обращению с ТКО суммарной мощностью свыше 2,5 млн тонн в год. Это позволит полностью выполнить требования Указа Президента № 309. В ходе совещания детально рассмотрели ход реализации всех перспективных проектов.

Также участники обсудили запуск нового регионального оператора — ООО «Южный региональный оператор», который начнет работу в Новороссийской и Староминской зонах. Компания уже приобрела 4 000 контейнеров и 22 мусоровоза. В июне в регион поступит еще 40 единиц спецтехники для обновления парка. Представители муниципалитетов отметили сокращение числа жалоб на качество услуг оператора и продуктивное взаимодействие с ним.

«За 2025 год регион провел большую работу в сфере обращения с ТКО. В завершающей стадии находится реконструкция второй очереди Белореченского полигона, провели необходимую историко-культурную экспертизу по пяти комплексам переработки в крае: Абинский, Копанской, Анапа, Двубратский и Староминский. В регионе проходят общественные обсуждения по вопросам, связанным с размещением комплексов. Также утвердили инвестиционные программы для концессионеров. Средства на электроснабжение по концессионным соглашениям заложены в краевой бюджет. Успешно проводятся множество других мероприятий в сфере обращения с ТКО», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.