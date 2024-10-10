В Королевском роддоме прошла лекция «Школы мам» для будущих родителей

В Королевском родильном доме состоялась очередная лекция «Школы мам». Преподаватель по курсу «Консультирование по грудному вскармливанию», психолог, доула, основатель «Школы мам» в Королёве Анжелика Бинкина рассказала об организации грудного вскармливания в роддоме, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В рамках предстоящего занятия мы рассмотрели важные для каждой женщины в первые дни после рождения ребенка вопросы организации кормлений, поговорили о ценности молозива, его значении и количестве, разобрали периоды прихода молока и меры профилактики нагрубания груди в период начала лактации. Кроме того, обсудили процедуру ручного сцеживания, техники массажа и многие другие аспекты», — поделилась Анжелика Бинкина.

В «Школе мам» будущим родителям помогут найти ответы на многочисленные вопросы, возникающие в период ожидания ребенка, сформировать ощущение уверенности женщины во время беременности, психологически подготовить женщину к родам, и к встрече с малышом, а также научить всему, что нужно уметь молодым родителям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.